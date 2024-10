São Paulo tem data Fifa como aliada para recuperar Ferreira visando reta final do Brasileirão

O São Paulo deixou a desejar no último sábado, quando perdeu para o Cuiabá, na Arena Pantanal, por 2 a 0. Agora, o time tem pela frente sete dias de treino até seu próximo compromisso no Brasileiro. E uma das principais missões da comissão técnica de Luis Zubeldía é recuperar Ferreira.

Conforme a última atualização divulgada pelo São Paulo, o atacante ainda aprimora sua forma física após a contusão no tendão do quadríceps da perna esquerda.

O Tricolor ficará dez dias afastado dos gramados. O próximo compromisso da equipe está agendado para o dia 16, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, diante do Vasco, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Sendo assim, Ferreirinha terá todo este intervalo de tempo para readquirir ritmo de jogo visando a reta final da Série A. Já havia, aliás, a expectativa que ele voltaria a ser relacionado para o duelo com o Cuiabá, o que não ocorreu.

Contratado no início do ano, o atacante está fora de combate desde o dia 19 de agosto. Um dia antes, ele foi vítima de uma lesão no tendão do quadríceps da coxa esquerda e deixou o campo, ainda nos primeiros dez minutos, do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Apesar do problema físico, Ferreirinha é um dos principais jogadores do São Paulo neste ano. Ele, que tem oito gols e duas assistências em 42 partidas disputadas pelo clube, vinha sendo titular absoluto no ataque.

Com expectativa pelo retorno do atacante, o Tricolor enfrenta o Vasco visando se reaproximar do G4 do Brasileiro. O time ficou mais distante do Flamengo, quarto colocado, com a derrota em Cuiabá. O São Paulo agora soma 47 pontos na tabela, contra 51 do Rubro-Negro.