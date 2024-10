São Paulo oscila e não consegue engatar sequência de vitórias no Brasileirão

O São Paulo tem tido dificuldades para embalar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. O time de Luis Zubeldía tem sofrido com oscilações e, num recorte recente, deixou escapar pontos valiosos no torneio.

Nas últimas sete rodadas do Brasileirão, o Tricolor obteve quatro derrotas e três triunfos. A equipe não ganhou jogos de forma consecutiva e, assim, desperdiçou chances de se aproximar do G4 e alcançar o seu principal objetivo do ano de 2024: a classificação à próxima edição da Libertadores.

Algumas destas derrotas vieram em momentos que Zubeldía decidiu preservas jogadores em função das copas, como por exemplo diante do Internacional, quando o São Paulo foi derrotado por 3 a 1, no Morumbis, com time misto.

A oscilação tem custado caro para o Tricolor na tabela do Brasileirão. Com a derrota para o Cuiabá na última partida, por 2 a 0, o time ficou mais distante do G4. Isso porque o Flamengo, quarto colocado, ganhou do Bahia fora de casa e abriu quatro pontos de vantagem. O São Paulo, quinto colocado, tem 47 pontos, enquanto o Rubro-Negro já soma 51.

Além disso, a equipe paulista vê outros concorrentes se aproximando. O Inter, por exemplo, que ainda tem um duelo a menos, está só um ponto abaixo do Tricolor. A distância para o oitavo colocado Cruzeiro é de apenas quatro pontos na tabela.

Sendo assim, até mesmo a vaga no G6 está ameaçada. Já eliminado das copas, o São Paulo, portanto, visa melhorar o seu desempenho na reta final para assegurar a classificação à Libertadores. E terá tempo para isso.

O São Paulo agora tem um longo período de descanso até o seu próximo compromisso no Brasileirão. O time retorna a campo após a data Fifa, quando encara o Vasco, pela 30ª rodada do torneio. O confronto está agendado para dia 16 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.