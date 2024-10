São Paulo anuncia Campinas como sede de jogo contra o Vasco

Na tarde desta segunda-feira, por meio de seu site oficial, o São Paulo confirmou que enfrentará o Vasco no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no próximo dia 16 de outubro, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palco é a casa do Guarani, tradicional clube do interior paulista.

O Tricolor não poderá receber o Vasco no Morumbis pelo fato de o local receber nos próximos dias os shows da turnê do cantor Bruno Mars. A última apresentação do norte-americano acontece no dia 13 de outubro, o que inviabiliza ao São Paulo o uso de seu estádio três dias depois.

Estádio Brinco de Ouro da Princesa, que pertence ao Guarani Imagem: Reprodução/Instagram

O clube vai aproveitar para trocar o gramado, ou seja, mesmo que houvesse uma mega operação para desmontar toda a estrutura utilizada nos shows do Bruno Mars, ainda assim o São Paulo não entraria em campo no Morumbis.

Recentemente, o Palmeiras adotou o Brinco de Ouro da Princesa como sua casa provisória pelo mesmo motivo. Com shows realizados no Allianz Parque, a diretoria alviverde resolveu levar os jogos contra Atlético-MG e Cuiabá para Campinas.

O São Paulo acredita que o local escolhido é um destino interessante para a realização do jogo, uma vez que está a apenas 92 km da capital e também pode atrair torcedores do clube de outras cidades da região. A expectativa, inclusive, é de um bom público, uma vez que não é muito comum um jogo do Tricolor como mandante em Campinas.