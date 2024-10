Santos tem bom retrospecto recente como visitante contra o Goiás; veja histórico

Nesta segunda-feira, o Santos visita o Goiás em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para voltar de Goiânia com um resultado positivo, o Peixe se apoia no bom retrospecto recente como visitante diante dos rivais desta noite.

Nos últimos quatro encontros no Centro-Oeste, o Alvinegro Praiano venceu três e perdeu apenas um. Destes jogos, três foram na Serrinha e um no Serra Dourada.

Em 2019, Soteldo (duas vezes) e Marinho marcaram os gols do triunfo de 3 a 0 sobre os paulistas. No ano seguinte, o êxito foi mais apertado: 3 a 2. Já em 2022, saiu a única derrota santista neste período, por 1 a 0.

O último encontro entre as equipes em Goiânia foi no dia 9 de novembro de 2023, pela 33ª rodada da Série A. Na ocasião, o Santos venceu por 1 a 0, com gol de Julio Furch já aos 42 minutos do segundo tempo. No fim, ambos os times acabaram sendo rebaixados.

Ao todo, o Peixe tem 12 vitórias como visitante contra o Goiás, além de oito empates e oito derrotas. No retrospecto completo, são 22 triunfos dos paulistas, 18 dos goianos e 16 igualdades.

Nesta segunda, portanto, o Alvinegro Praiano espera melhorar ainda mais esses números. A bola rola no gramado da Serrinha a partir das 21 horas (de Brasília).