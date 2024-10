Santos perde do Goiás e desperdiça chance de retomar a liderança da Série B

Nesta segunda-feira, o Santos foi derrotado pelo Goiás, por 3 a 1, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Giuliano fez o único gol do Peixe, enquanto Rildo (duas vezes) e Welliton Matheus anotaram os dos donos da casa, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

Com esta derrota, a equipe comandada por Fábio Carille perdeu uma invencibilidade de oito jogos e ainda desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança. Assim, o Peixe segue em segundo lugar, com 53 pontos, um atrás do Novorizontino, que é o primeiro colocado. O Goiás, por sua vez, encerrou um jejum de três jogos sem vitória e ocupa a 11ª posição, com 41 pontos.

O Santos volta a campo no próximo sábado, no dia 12 de outubro, quando enfrenta o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B. O duelo acontece na Vila Viva Sorte, em Santos (SP), a partir das 18h30 (de Brasília). No domingo, o Goiás tem clássico contra o Vila Nova, na Serrinha, no mesmo horário.

O jogo

Os primeiros instantes do jogo foram movimentados. Primeiro, o Goiás chegou depois de boa jogada de Rildo pela direita, mas o atacante bateu cruzado muito por cima do gol de Gabriel Brazão. O Santos respondeu na sequência, Pituca bateu de fora da área e Tadeu desviou para escanteio. Aos nove minutos, o Goiás abriu o marcador. O Esmeraldino trocou passes desde o campo de defesa, Rafael Gava arriscou de fora da área, Brazão espalmou e deu o rebote nos pés de Rildo, que finalizou e estufou a rede para colocar os mandantes na frente.

E, aos 13 minutos, Rildo fez mais um para os donos na casa. O atacante recebeu de Marcão, livre de marcação, bateu de longe, a bola pingou na frente de Brazão, o goleiro não conseguiu fazer a defesa e a bola e morreu no fundo da rede. O Santos sentiu os dois gols logo cedo e demorou para se recuperar e dar uma resposta. Aos 26 minutos, Guilherme avançou pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado, mas para fora, com desvio. Na sequência, em jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Escobar finalizou da entrada da área e a zaga do Goiás cortou.

Minutos depois, JP Chermont lançou a bola na área, Guilherme ajeitou de cabeça, Wendel tocou para trás e Escobar chegou batendo firme para grande defesa de Tadeu. Aos 38, o Chermont tentou cabeceou após cruzamento de Escobar e a bola bateu no braço de Sander. O árbitro foi até o VAR e marcou a penalidade a favor do Peixe. Na cobrança, aos 40, Giuliano bateu forte, no alto e diminuiu para o Santos. Nos acréscimos, Reynaldo errou o passe, e Guilherme ficou em boa condição, mas Lucas Ribeiro conseguiu se livrar do perigo.

Com três minutos do segundo tempo, Rafael Gava tentou de fora da área, finalizou bem, mas parou em defesa de Brazão. Na sequência, João Schmidt bateu da entrada da área e foi bloqueado. Na sequência, Welliton tentou e viu o goleiro santista fazer nova defesa. Aos sete, João Schmidt lançou a bola na área para Laquintana, que apoiou, mas não achou ninguém para finalizar. O jogo seguiu movimentado e o Goiás teve nova chance, em finalização de Juninho, defendida por Brazão.

Aos 15, Guilherme cobrou escanteio, Wendel cabeceou na segunda trave, mas para fora. A resposta do Goiás foi rápida e o Esmeraldino ampliou em seguida. Tadeu lançou para Welliton no ataque, tabelou com Galhardo e recebeu de volta, venceu a marcação de Rodrigo Ferreira e fez o terceiro do Goiás. Buscando diminuir o prejuízo, o Santos levou perigo aos 24. Após cobrança de escanteio, João Schmidt cabeceou firme e obrigou Tadeu a fazer grande defesa.

O Santos tentou pressionar o adversário para buscar o resultado. Por volta dos 30 minutos, Serginho finalizou e viu Tadeu espalmar. O Goiás respondeu e Brazão fez boa defesa para evitar o quarto gol do Esmeraldino. Aos 35, Pedrinho cruzou na área, Julio Furch subiu, mas cabeceou muito por cima. Dois minutos depois, Rafael Gava cobrou falta direto, e Brazão espalmou. O Peixe ficou perto do segundo gol aos 42. João Schmidt colocou a bola na cabeça de Giulian, que cabeceou com perigo, mas para fora.

FICHA TÉCNICA



GOIÁS 3 X 1 SANTOS

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)



Data: 07 de outubro de 2024, segunda-feira



Horário: 21 horas (de Brasília)



Arbitro: Marcelo De Lima Henrique (CE)



Assistentes: Renan Aguiar Da Costa-CE e Anderson Da Silva Rodrigues (CE)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Welliton Mateus e Rafael Gava (Goiás); JP Chermont e João Schmidt (Santos)

Gols: Rildo, aos nove e 13 minutos do 1°T e Welliton, aos 16 minutos do 2°T (Goiás); Giuliano, aos 40 minutos do 1°T (Santos)

GOIÁS: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, Sander, Reynaldo e Sander; Marcão, Juninho (David Braz) e Rafael Gava (Nathan); Welliton Matheus (Breno Herculano), Edu (Thiago Galhardo) e Rildo (Jhon Vásquez).



Técnico: Vagner Mancini

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Serginho) e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme (Pedrinho) e Wendel Silva (Julio Furch).



Técnico: Fábio Carille