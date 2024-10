Rountree mostra rosto 'remendado' dois dias após luta contra Poatan no UFC

Do UOL, em São Paulo

Khalil Rountree Jr. mostrou como está a recuperação do seu rosto dias após ser derrotado pelo brasileiro Alex Poatan no UFC 307.

O que aconteceu

Rountree Jr. publicou uma foto nos stories do seu Instagram. O nariz e a região do olho direito do americano seguem em cicatrização.

A cicatriz maior está no nariz do lutador, que sofreu cortes profundos durante a luta. Pontos foram dados acima e um pouco abaixo do olho direito, que segue fechado dois dias após o combate.

Rountree foi nocauteado por Poatan no quarto round da disputa pelo cinturão dos meio-pesados (93kg), no último sábado. O americano foi levado ao hospital após a combate para ser atendido e não participou da entrevista coletiva.

Os golpes de Poatan em Rountree impressionaram até o árbitro da luta. Joe Rogan, que media as entrevistas após o combates, revelou uma confissão de Marc Goddard, juiz do combate, após a vitória do brasileiro.

Eu estava no octógono após a luta e o Marc Goddard veio até mim e disse: 'Eu faço isso há 20 anos, mas a forma que ele bate nas pessoas, o barulho (dos golpes), nunca vi nada assim antes, diferente de tudo que já ouvi'. Ele (Marc) disse que era terrível. Foi o que ele continuou dizendo: 'É bárbaro'. Joe Rogan, sobre fala de Marc Goddard

Veja como ficou o rosto de Rountree Jr.