Patrocinadora do Corinthians é autorizada a atuar pela Loterj, mas segue sem ter aval do governo federal

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, conseguiu autorização de funcionamento validada pela Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) por um prazo inicial de cinco anos. No entanto, a presidência do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) determinou a proibição de casas de apostas que conseguiram o credenciamento pelo órgão estadual via liminar. A empresa, portanto, segue sem ter o aval do governo federal para operar no país.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a Esportes da Sorte entende que o processo movido pela Loterj se dá em âmbito nacional, mas compreende que o resultado final vai depender do processo de liminar entre o órgão estadual e o governo federal.

A Esportes da Sorte também pleiteia a licença da SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas), do Ministèrio da Fazenda, e "aguarda o deferimento de mais uma licença após recurso administrativo, dado o estrito cumprimento de todo rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias."

Por meio de uma nota oficial divulgada na manhã da última quinta-feira, o Corinthians confirmou que entrou em contato com a Esportes da Sorte para saber como está o andamento do processo de regularização da casa de apostas junto ao SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas).

"O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos dos processos de regularização da operação", disse o Corinthians em nota.

Veja o pronunciamento completo da Esportes da Sorte:

O Grupo Esportes da Sorte tem autorização de funcionamento confirmada e validada pela LOTERJ e, portanto, obtém aval da autarquia para funcionamento por um prazo inicial de 05 (cinco) anos.

Pleiteia, em adição, a licença da SPA/MF, e aguarda, nos próximos dias, deferimento de mais uma licença após recurso administrativo, dado o estrito cumprimento de todo rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias.

O Grupo Esportes da Sorte reforça seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, fazendo coro pelo mercado legal e idôneo, visando a proteger os interesses dos apostadores e primando por uma indústria séria e transparente.

Entenda o caso

A Esportes da Sorte, patrocinadora de grandes clubes como Corinthians e Palmeiras, não estará autorizada a operar no Brasil a partir do dia 11 de outubro. O Ministério da Fazenda divulgou na noite da última terça-feira a lista das casas de apostas que estão autorizadas a operar em território nacional até janeiro de 2025, quando a regulamentação das chamadas "bets" e seus apostadores passará por rigorosidade ainda maior.

De acordo com o ministro Fernando Haddad, a partir do dia 11 de outubro, as bets que não conseguirem a autorização para operarem no Brasil serão retiradas do ar. Com isso, Haddad recomendou que os apostadores das casas de apostas que não estão na lista informada pelo Ministério da Fazenda retirem seu dinheiro das plataformas até a referida data.

A Esportes da Sorte é a patrocinadora máster de Corinthians, Athletico-PR e Bahia, além de ser parceira do Grêmio e da equipe feminina do Palmeiras. A empresa veio a público informar que já enviou todos os documentos necessários ao Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), esperando que a bet seja autorizada a seguir funcionando no Brasil após o dia 11 de outubro.