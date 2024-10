Palmeiras é o time com mais finalizações erradas no Brasileirão

Após o empate com o Red Bull Bragantino, o técnico Abel Ferreira apontou a falta de pontaria do Palmeiras como fator para o resultado. O número de finalizações perdidas não foi um problema apenas neste duelo.

De acordo com o Footstats, o Verdão é o time com mais finalizações erradas no Campeonato Brasileiro. Com 302 arremates errados, o Palestra supera Atlético-GO (253), Athletico-PR (252), Corinthians (246) e Criciúma (245), que completam o top cinco no quesito.

É válido destacar que o Palmeiras é o líder em chutes, com 478. A equipe, ainda, detém o segundo melhor ataque, com 46 gols, atrás apenas do Botafogo (47).

Em busca de melhorar a pontaria, o Alviverde terá um período livre para treinar. Por conta da data Fifa, o próximo compromisso será frente ao Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão, às 20h (de Brasília) do dia 20 de outubro, no Alfredo Jaconi.

Com o tropeço, o Palmeiras viu o Botafogo ampliar a vantagem na liderança. Na segunda posição, a equipe de Abel Ferreira aparece com 57 pontos, três a menos do que o Glorioso.