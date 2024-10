'Não dá pra dar dez jogos para o Gabigol se recuperar', dispara Mattos

Em participação na Live do Flamengo desta segunda (7), o colunista Rodrigo Mattos disse que ainda não viu evolução de Gabigol sob o comando de Filipe Luís, apesar de o atacante ter sido titular nos dois jogos.

Mattos destacou que o jogador ainda destoa dos outros em relação à intensidade e questionou quanto tempo será necessário para que ele chegue à condição ideal. O jornalista destacou que o Flamengo tem pouco mais de dez jogos até o fim da temporada.