Lembra dele? Cachito Ramírez, ex-Corinthians, se aposenta: 'Chegou a hora'

O meia Luis 'Cachito' Ramírez, que acumulou passagens por Corinthians, Ponte Preta e Botafogo no futebol brasileiro, anunciou aposentadoria do futebol.

O que aconteceu

O peruano pendurou as chuteiras aos 39 anos e, em vídeo, publicou um vídeo agradecendo aos clubes que defendeu. Seu último time foi o Academia Cantolao, que disputa a 2ª divisão nacional.

Ele ganhou fama no Brasil há 13 anos, quando chegou ao Corinthians. Pelo clube paulista, foram 52 jogos disputados, entre 2011 e 2012.

Além de marcar em sua estreia, Ramírez fez um gol que ficou eternizado pelos alvinegros, já no fim do Campeonato Brasileiro de 2011.

Na ocasião, atleta fez o gol da vitória em Ceará 0x1 Corinthians, jogo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro — o jogo abriu caminho para o pentacampeonato corintiano.

O meia também atuou pela Ponte Preta e pelo Botafogo entre 2013 e 2014. Antes e depois de se aventurar pelo Brasil, rodou por vários times do Peru, entre eles os tradicionais Universitario e Alianza Lima.

Veja a despedida de Ramírez