Liga Feminina de Futsal e Comitê Brasileiro de Clubes fazem parceria para fortalecer o esporte no país

O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e a Liga Feminina de Futsal (LFF) oficializaram, nesta segunda-feira, uma parceria com o objetivo de fortalecer a modalidade, além de oferecer mais oportunidades para atletas e equipes e elevar o nível técnico das competições.

"A parceria com o CBC marcará uma nova era para o futsal feminino, o que nos deixa esperançosas por um futuro brilhante e com muitos frutos para o nosso esporte", discursou Tatiana Weisfield, presidente da LFF.

A LFF foi criada em 2022 com o propósito de transformar o cenário do futsal feminino, valorizando jogadoras e clubes que se destacam. Dividida em quatro fases e com a chancela da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), a liga é considerada a principal competição de futsal feminino do Brasil.

Na LFF, 12 equipes se enfrentam em um sistema de turno único, com pontos corridos. As oito melhores avançam para as quartas de final e, a partir de então, disputam mata-mata de ida e volta até a decisão. Todos os clubes que participam da LFF já estão iniciando a integração ao CBC.

"O futsal é um dos esportes mais praticados no país, essencialmente nos clubes, e o fortalecimento da Liga Feminina de Futsal é fundamental para garantir que as atletas brasileiras tenham o reconhecimento e a estrutura que merecem. O CBC tem orgulho de apoiar essa iniciativa e contribuir para o crescimento da modalidade no segmento clubístico", afirmou Paulo Maciel, presidente do CBC.