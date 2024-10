Juca: 'Corinthians sofreu algo típico que acontece com times que vão cair'

O Corinthians tomar o empate nos acréscimos contra o Inter e perder dois pontos preciosos em casa é sinal de que a luta contra o rebaixamento será dramática até o fim, avaliou Juca Kfouri, no Posse de Bola. Segundo ele, o Timão jogou bem, mas amargou o resultado.

'Aconteceu algo típico de times que vão cair': "Dessa vez, o torcedor não sai com raiva do time, mas sai com pena, com dó, fica triste, porque o Corinthians mereceu ganhar o jogo, mereceu ganhar até por 3 a 1. Teve chances pra isso, Rochet fez pelo menos um milagre, bola na trave, e o Corinthians jogou bem, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians fez uma bela apresentação, mas aconteceu aquilo que é típico de acontecer com time que vão cair — tomar um castigo nos últimos minutos, como o Corinthians tomou, num raro ataque do Inter no segundo tempo".

'Corinthians vive situação dramática': "O Corinthians está vivendo uma situação muito parecida com a da última queda do Grêmio: ninguém acreditava que aquele time pudesse cair, até porque tinha ali uma direção que não era essa coisa horrorosa que o Corinthians tem, e assim mesmo o Grêmio caiu. Pior é a situação do Corinthians: 45 mil pessoas entusiasmadíssimas com a exibição que o Corinthians fazia, e o Corinthians perde dois pontos nos últimos minutos. É uma situação dramática. Não estou nem me fiando na questão das projeções, 60% de possibilidade de cair, a questão é dentro de campo mesmo, as coisas que acontecem com um time quando ele está marcado para sofrer e eventualmente ser rebaixado. Pode até vir a ganhar alguma copa e acabar rebaixado, porque tem alguma coisa puxando pra baixo. A camisa pesada, quando está na lama, a âncora puxa pra baixo, ainda mais com o distintivo do Corinthians".

