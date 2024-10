Neymar foi 'c...' por furar entrevista, mas se desculpou, diz Ivan Moré

Ivan Moré detalhou um episódio ruim que viveu com Neymar enquanto ainda trabalhava na Globo. Porém, o incidente não deixou mágoas no jornalista, que exaltou o atleta.

O que aconteceu

Ivan Moré tentou entrevistar Neymar após uma participação do jogador no "Bem, Amigos". Ele, no entanto, teria sido recebido com 'pouco caso' pelo jogador.

Eu fui só para fazer uma reportagem com ele. Quando ele saiu, ele deu uma de cuzão comigo e com todo mundo que estava lá, estava irritadinho nesse dia. Ele não era assim. Eu fui falar com ele e ele fez pouco caso de mim. Ivan Moré, ao Charla Podcast

A atitude de Neymar fez Ivan Moré reclamar a um segurança particular do jogador. O comentário deu resultado: o jornalista conseguiu o contato do pai do atleta e tentou contato no dia seguinte.

Eu reclamei para o Ismael, o Big Black — segurança dele. Falei: 'pô, Ismael, olha o jeito que ele está me tratando'. Ele falou: 'faz o seguinte, anota o Nextel do pai dele, fala para ele, ele vai dar um puxão de orelha nele'. Passei um rádio no dia seguinte para o pai dele: 'o Neymar veio aqui ontem, fui entrevistar ele para fazer um negócio para encher a bola dele, mas ele tratou a gente meio mal'. Ele perguntou se eu queria fazer uma reportagem com ele, disse que sim e ele falou: 'espera que seu telefone vai tocar'.

Neymar entrou em contato com Ivan Moré e se desculpou. O jogador aceitou fazer uma gravação.

Meu telefone tocou: 'fala, Ivan, Neymar aqui. O que você quer fazer? Meu pai falou que eu tinha que ligar para você. Desculpa por aquele dia, eu não estava bem'. Falei para ele me pegar para fazer um Carona — quadro do Globo Esporte —. Marcamos, ele passou na TV Globo, me pegou e fomos para Santos. Descemos a serra dando risada.

Elogios a Neymar

O episódio ruim com Neymar não deixou Ivan Moré chateado com o jogador. O jornalista fez elogios ao astro, mas falou sobre um 'preço' que o atleta pode pagar pelo estilo de vida.

O Neymar é um cara legal, muito simples, humilde e que, com a bola nos pés, é um gênio. Eu acredito que a vida do futebol é feita de escolhas, e eu acho que ele vai pagar um preço extremamente alto do ponto de vista das conquistas individuais por causa do estilo de vida. Isso não minimiza o talento, a bola que joga e o que ele construiu pelos times e seleção.

Ivan apontou Neymar como sucessor de Pelé no ponto de vista técnico. O jornalista colocou o jogador acima de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno.