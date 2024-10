Ídolo do Barcelona, Iniesta anuncia aposentadoria do futebol aos 40 anos

Nesta segunda-feira, o meio-campista Iniesta anunciou com vídeo em suas redes sociais sua aposentadoria do futebol, aos 40 anos. O ídolo do Barcelona ainda revelou que irá lançar um documentário sobre sua carreira, chamado "El Juego Continúa", na terça (8).

A produção audiovisual contará com a participação de grandes técnicos que treinaram o atleta espanhol durante sua jornada. Entre eles: Luis Enrique, Pep Guardiola, Del Bosque e Van Gaal.

Revelado nas categorias de base do Barça, Iniesta se tornou um dos grandes nomes da história do clube catalão. Ao todo, realizou 674 jogos, marcou 57 gols e distribuiu 135 assistências. Além disso, ganhou quatro Liga dos Campeões, três Mundiais, nove Campeonatos Espanhóis, seis Copas do Rei, três Supercopas da Uefa e sete Supercopas da Espanha.

Por sua seleção, Iniesta também teve uma passagem de sucesso. O ex-atleta conquistou pela equipe nacional a Copa do Mundo de 2022, primeira e única da história do país, além da Eurocopa de 2008 e 2012.

O último time defendido por Iniesta foi o Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos. O meio-campista chegou à equipe no meio de 2023 e jogou por lá durante uma temporada.

Antes disso, estava no futebol japonês, onde atuou pelo Vissel Kobe por cinco anos, de 2018 até 2023. No time asiático, conquistou uma liga nacional, uma Copa do Imperador e uma Supercopa Japonesa.