Ganhando cada vez mais espaço, Carrillo mostra serviço e acirra briga por titularidade no Corinthians

A noite do último sábado não foi ideal para o Corinthians. Na reta final da partida, já nos acréscimos, o Timão cedeu o empate em 2 a 2 ao Internacional em casa, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e desperdiçou a chance de deixar a zona de rebaixamento da competição.

O técnico Ramón Díaz mandou a campo um time que teve Memphis Depay e André Carrillo entre os titulares. O peruano esteve no 11 inicial alvinegro pela segunda vez e somou mais uma boa atuação com a camisa alvinegra, deixando boas impressões.

Dessa forma, mesmo com pouquíssimo tempo de clube, Carrillo vem recebendo cada vez mais minutos e mostrando que tem qualidade para brigar por uma vaga entre os titulares do Corinthians. Não à toa, ganhou chance no time principal no Brasileirão, competição que tem sido prioridade para a equipe.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, em 77 minutos disputados contra o Inter, Carrillo realizou 62 ações com a bola, teve 82% de aproveitamento nos passes, acertou três dos quatro dribles que tentou, ganhou sete de 15 duelos no chão e conseguiu três desarmes, além de ter feito um corte e bloqueado dois chutes.

Na coletiva de imprensa concedida após a partida do último sábado, Emiliano Díaz elogiou bastante o peruano. O auxiliar técnico valorizou a versatilidade do peruano, que pode atuar aberto ou como volante, e explicou a escolha de escalá-lo como titular.

"Trabalhamos já com o Carrillo há dois anos e é um jogador que pode fazer todas as funções com perfeição, porque acho que é um dos melhores volantes da América do Sul. Pode jogar por fora, pode jogar por dentro, e aonde joga vai bem. Ele nos dá um funcionamento, uma tranquilidade na hora de jogar, e é por isso que está em time grande. Por isso escolhemos ele, por isso acreditamos nele. É um jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. A carreira dele fala por si só", apontou Emiliano.

"Gostamos muito dele, tanto de ala como de volante. Pode jogar nas duas posições. Ele vem crescendo. Não é fácil adaptar-se à liga brasileira, mas acho que ele não está sentindo isso da adaptação. Ficamos muito contentes com 'Carri' e podemos usá-lo nas duas posições, tanto por fora como por dentro", completou o auxiliar.

André Carrillo foi anunciado pelo Corinthians no dia 10 de setembro. O peruano estava livre no mercado após seu contrato com o Al-Qadisiyah chegar ao fim, e foi contratado de forma gratuita pela diretoria alvinegra, firmando vínculo até 31 de julho de 2025.

Como mencionado por Emiliano Díaz em sua resposta, Carrillo é um velho conhecido dele e de Ramón. Pai e filho conhecem o futebol do peruano, uma vez que já trabalharam com ele no Al-Hilal entre 2022 e 2023. Assim, a comissão técnica sabe as principais características do jogador e como ele pode ser utilizado.

Até aqui, Carrillo foi utilizado pela família Díaz em sete partidas do Corinthians, sendo duas como titular. O meia contribuiu com uma assistência no clássico contra o São Paulo, mas ainda busca seu primeiro gol com o manto alvinegro.

O Corinthians de André Carrillo, ainda lutando contra o rebaixamento, retorna aos gramados apenas no próximo dia 17 de outubro, quando enfrenta o Athletico-PR. A bola rola às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em compromisso pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.