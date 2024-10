Esportes da Sorte diz que recebeu autorização da Loterj para operar no RJ

Do UOL, em São Paulo

A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians e de outros clubes da Série A, afirma ter recebido autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para operar.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (7), a casa de apostas recebeu a liberação do órgão carioca, mas segue fora da lista do Ministério da Fazenda. Ou seja, a Esportes da Sorte está autorizada a funcionar pelo menos no Rio de Janeiro.

O UOL apurou que a Esportes da Sorte entende que o processo de liminar movido pela Loterj a credencia a operar em todo o Brasil. O Tribunal Regional Federal (TRF1) havia deferido uma liminar a Loterj, ressaltando que as portarias do Ministério da Fazenda que versam sobre o tema invadiram a competência regulamentar dos estados

No entanto, o TRF-1 determinou a suspensão dessa liberação, na última sexta-feira (5), e manteve a decisão nesta segunda.

Em nota, a empresa reforça que aguarda também o deferimento de Licença Municipal de São Paulo (SPA/MF), após recurso administrativo.

Desde junho do ano passado, diversas bets foram credenciadas pela Loterj após participarem do edital de credenciamento e pagarem a outorga de R$ 5 milhões pelo período de até cinco anos de exploração, além de arcarem com as taxas e impostos federais para a União mensalmente.

A Vai de Bet, antiga patrocinadora do Corinthians, também solicitou a liberação via Loterj, após ter seu pedido de operação negado pelo Ministério da Fazenda.

O que diz a nota oficial da Esportes da Sorte

O Grupo Esportes da Sorte tem autorização de funcionamento confirmada e validada pela LOTERJ e, portanto, obtém aval da autarquia para funcionamento por um prazo inicial de 05 (cinco) anos.

Pleiteia, em adição, a licença da SPA/MF, e aguarda, nos próximos dias, deferimento de mais uma licença após recurso administrativo, dado o estrito cumprimento de todo rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias.

O Grupo Esportes da Sorte reforça seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, fazendo coro pelo mercado legal e idôneo, visando a proteger os interesses dos apostadores e primando por uma indústria séria e transparente.