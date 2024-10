"Eleva nossa autoestima para o clássico", afirma Tadeu após vitória diante do Santos pela Série B

Nesta segunda-feira, pela Série B, o Goiás recebeu o Santos na Serrinha e venceu por 3 a 1. Com isso, o time alcançou a 11ª posição, com 41 pontos.

O goleiro Tadeu, um dos destaques da partida, destacou a atuação da equipe e afirmou que a vitória serve de incentivo para o clássico contra o Vila Nova, na rodada seguinte.

"Atuação consistente, a equipe buscou a vitória desde o primeiro minuto e o resultado é mais que importante, pois ainda nos coloca vivo no sonho. A gente tem uma missão difícil, mas uma vitória ainda deixa acesa a chama do acesso e também eleva a nossa autoestima para o clássico, que a gente sabe que está devendo na competição. Mesmo assim, hoje o torcedor veio, compareceu e apoiou o tempo inteiro, mostrando mais uma vez a força da serrinha e o quanto eles são fundamentais para as nossas vitórias e para os nossos jogos", disse.

"Tenho certeza que agora a equipe vai se preparar com todas as forças para poder vencer o clássico no domingo e continuar lutando e se aproximando do G4", concluiu.

O jogo contra o Vila Nova acontece no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), na Serrinha, pela 31ª rodada da Série B.