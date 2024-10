Dudu volta a entrar bem no segundo tempo e pode ganhar minutos no Palmeiras

Após grave lesão no joelho e a quase ida ao Cruzeiro, o atacante Dudu perdeu espaço no Palmeiras. O camisa 7, contudo, voltou a entrar bem contra o Red Bull Bragantino e pode ganhar minutos no Verdão.

As entradas dele e de Estêvão mudaram a cara do time, que antes estava inoperante ofensivamente. Além de criar boas tramas pelo lado do campo, o experiente ponta ficou perto de marcar, mas Cleiton se esticou e garantiu a igualdade nos acréscimos.

Contra o Atlético-MG, Dudu foi importante para garantir a vitória. Já na reta final, o jogador recebeu passe de Raphael Veiga e foi derrubado por Rubens na área. Na penalidade, o camisa 23 converteu e confirmou o triunfo por 2 a 1, em Campinas.

Em 2024, o atacante participou de 13 jogos, sem nenhum gol e assistência. O camisa 7, portanto, busca a primeira participação em tento após voltar de lesão.

Agora, Dudu foca no confronto diante do Juventude, às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no Alfredo Jaconi. Com 57 pontos, o Palmeiras está em segundo lugar, com três a menos do que o Botafogo.