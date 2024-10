Convocados da Seleção Brasileira se apresentam para jogos das Eliminatórias

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira começou a se apresentar em São Paulo para iniciar a preparação para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O goleiro Ederson (Manchester City), o zagueiro Gabriel Magalhães (Arsenal), o lateral Vanderson (Monaco), o meio-campista Andreas Pereira (Fulham) e os atacantes Gabriel Martinelli (Arsenal) e Savinho (Manchester City) foram os primeiros atletas convocados por Dorival Júnior a chegarem.

Ao todo, o Brasil fará três sessões de treinamento antes da viagem na quarta (9) para o primeiro confronto desta Data Fifa. As atividades serão realizadas na Academia de Futebol do Palmeiras, centro de treinamento do clube, localizado no bairro da Barra Funda, na capital paulista.

Nas Eliminatórias atuais, a Seleção Brasileira ocupa atualmente o quinto lugar, com dez pontos conquistados. A equipe nacional não vive grande e só venceu um dos últimos seis jogos da competição.

Além disso, teve cinco cortes por lesão para esta Data Fifa: Bremer (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), Alisson (Liverpool), Vinicius Júnior e Éder Militão (Real Madrid). Em seus lugares, foram convocados Beraldo (PSG), Alex Telles (Botafogo), Weverton (Palmeiras), Andreas Pereira (Fulham) e Fabrício Bruno (Flamengo).

O Brasil enfrenta o Chile, na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), em Santiago, e o Peru, no dia 15 de outubro, às 21h45, em Brasília.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Veja a lista atualizada de convocados da Seleção Brasileira:

GOLEIROS

Weverton - Palmeiras

Bento - Al-Nassr

Ederson - Manchester City

LATERAIS

Danilo - Juventus

Vanderson- Monaco

Alex Telles - Botafogo

Abner - Lyon

ZAGUEIROS

Beraldo - PSG

Fabrício Bruno - Flamengo

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Gerson - Flamengo

Lucas Paquetá - West Ham

Rodrygo - Real Madrid

Andreas Pereira - Fulham

ATACANTES