Convocado misterioso? Jogador do Liverpool se apresenta à França mascarado

Do UOL, em São Paulo

A apresentação da seleção francesa para os jogos pela Liga das Nações teve uma surpresa: um convocado mascarado.

O que aconteceu

O jogador em questão, na verdade, havia sido realmente convocado. Tratava-se de Ibrahima Konaté, zagueiro do Liverpool.

Konaté se apresentou com uma espécie de balaclava no rosto. O acessório na cor verde escondeu todo o rosto do defensor.

O zagueiro retirou a peça após um pequeno mistério e se revelou. Ele acenou para fotógrafos que estavam no local da apresentação.

A França enfrenta Israel e Bélgica nos próximos dias, pela Liga das Nações. O confronto contra os israelenses será na quinta-feira (10), como visitante, na Hungria — por causa da guerra que acontece envolvendo o país adversário. Os belgas serão adversários na segunda-feira (14), também fora de casa.