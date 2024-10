Contratado há um mês, reforço pedido por Zubeldía disputou só um jogo pelo São Paulo

O volante Santiago Longo ainda aguarda por mais oportunidades com a camisa do São Paulo. O atleta, contratado há um mês a pedido do técnico Luis Zubeldía, recebeu poucas chances desde sua chegada ao clube e tenta adquirir mais espaço.

O jogador argentino, até o mesmo, disputou apenas uma partida pelo Tricolor. Ele foi titular na vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, quando Zubeldía utilizou um time misto.

Desde então, o jogador até foi relacionado para outros quatro jogos. Mas, não saiu do banco de reservas em nenhum. Ao todo, são apenas 73 minutos de Santi Longo pelo clube.

O atleta tem treinado normalmente e, inclusive, vinha jogando em sua equipe anterior, o Belgrano. Porém, apesar da fase instável da dupla de volantes titular, Luiz Gustavo e Bobadilla, não ganhou oportunidades. E mais do que isso: o jogador foi preterido por Liziero, que vem tendo chances com Zubeldía.

Há a expectativa que o argentino receba mais oportunidades daqui até o final do Campeonato Brasileiro. A equipe irá voltar a campo apenas no dia 16 de outubro, após a data Fifa, quando encara o Vasco, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O duelo, válido pela 30ª rodada, está agendado para as 21h45 (de Brasília).

O São Paulo anunciou a contratação de Santiago Longo no dia 2 de setembro deste ano. O argentino, que pertence ao Belgrano, veio por empréstimo agosto do ano que vem.

O meio-campista foi revelado pelo clube argentino e atuou pela equipe durante toda sua carreira. Aos 26 anos, ele fez 143 partidas pelo time, com três gols marcados e duas assistências.

Santi Longo, agora, espera ajudar o São Paulo a alcançar seu principal objetivo nesta temporada: a classificação para a Copa Libertadores de 2025. O time de Luis Zubeldía segue no quinto lugar do Brasileiro mesmo após a derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, mas agora está a quatro pontos do Flamengo, quarto colocado.