Carille define Santos para enfrentar o Goiás em busca da liderança da Série B; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

Em busca da ponta da tabela, o técnico Fábio Carille decidiu repetir a escalação do Peixe e mandou a campo o mesmo time que venceu o Operário-PR, por 1 a 0, na última rodada.

Assim, o Santos está escalado com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Os desfalques do Peixe são o goleiro João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e os laterais Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo).

Do outro lado, o Goiás, do técnico Vagner Mancini, vai a campo com: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, Sander, Reynaldo e Sander; Marcão, Juninho e Gava; Welliton, Edu e Rildo.

O Santos entra em campo buscando retomar a liderança da Série B. Atualmente, o Peixe ocupa a segunda posição, com 53 pontos, um atrás do Novorizontino, que foi derrotado pelo Amazonas, por 1 a 0, nesta rodada. O Goiás é o 12° colocado, com 38 pontos.