Braz vive últimos dias de VP do Fla após não se reeleger como vereador

Do UOL, no Rio de Janeiro

Marcos Braz não conseguiu se reeleger como vereador no Rio de Janeiro e viverá seus últimos momentos como vice de futebol do Flamengo. Antes da eleição municipal, o dirigente já havia comunicado ao presidente do clube, Rodolfo Landim, que não continuará no cargo mesmo se o candidato da situação, Rodrigo Dunshee, vencer o pleito presidencial rubro-negro do fim deste ano.

O que aconteceu

O principal motivo para a decisão foi o desgaste na função. Braz exerce a pasta desde 2019 e já havia tido outras participações no departamento de futebol do Flamengo anteriormente. Ele esteve à frente da montagem dos elencos campeões dos últimos anos, mas tem sofrido muitas críticas recentemente.

Dunshee, por sua vez, ainda não informou quem será seu vice de futebol em caso de vitória. Entre os candidatos das outras chapas rubro-negras, Marcos Braz também não está cotado.

O dirigente também se envolveu em polêmicas nos últimos tempos, como no episódio da briga com um torcedor em um shopping do Rio de Janeiro que virou caso de polícia.

Braz 'derrete' nas urnas e vê rival de diretoria do Fla também ruir

Diretor de Relações Externas do Flamengo, Cacau Cotta também não conseguiu se eleger vereador Imagem: Júlio César Guimarães/ UOL

Marcos Braz (PL) "derreteu" nas urnas do Rio de Janeiro este ano. Foram 8.151 votos, um número cinco vezes menor do que em 2020, quando ainda empurrado pelos títulos do Flamengo se elegeu com 40.938 votos.

O dirigente, porém, viu seu algoz de diretoria do Flamengo também ruir. Cacau Cotta, diretor de Relações Externas do clube, não conseguiu se eleger como vereador pelo MDB e teve 3.638 votos.

Antigos aliados, eles tiveram a relação cortada após o início da disputa municipal. O rompimento aconteceu após Cacau Cotta também se lançar como candidato a vereador. O clima ruim internamente no clube fez com que o diretor de Relações Externas, inclusive, se afastasse do cargo no Flamengo.

Marcos Braz já havia sofrido uma derrota anterior em sua carreira política. Em 2022, ele se candidatou a deputado federal, recebeu 38.623 votos e não conseguiu se eleger.

Outras figuras ligadas ao Fla também não se elegem

Gabigol da Torcida, o Gabigordo, teve apenas 29 votos em Itaguaí (RJ) e não se elegeu Imagem: Reprodução/Instagram

As eleições de 2024 ainda tiveram outras figuras ligadas ao Flamengo também derrotadas nas urnas. Estas, porém, não possuem cargo, atualmente, no clube.

O ex-atacante Bebeto, revelado pelo Fla, teve 8.125 votos. Com a nomenclatura de "Bebeto Tetra", ele foi candidato pelo PSD.

Evandro Bocão, ex-presidente da organizada Raça Rubro-Negra, somou 1.105 votos. Ele foi candidato pelo PSB.

Já em Itaguaí (RJ), o sósia de Gabigol teve apenas 29 votos. O Gabigol da Torcida, também conhecido como Gabigordo, foi candidato pelo Republicanos.