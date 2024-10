Brasil inicia preparação para enfrentar o Chile sem quatro convocados

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, CT do Palmeiras, sua preparação para o confronto da próxima quinta, contra o Chile, no Estádio Nacional, em Santiago, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A primeira atividade do elenco não contou com quatro convocados.

Os zagueiros Marquinhos e Beraldo, do Paris Saint-Germain, o lateral esquerdo Abner, do Lyon, e o atacante Raphinha, do Barcelona, não conseguiram se apresentar a tempo de participarem do treino desta segunda-feira. Somente na terça o técnico Dorival Júnior terá todo o plantel à disposição.

Justamente por isso, Dorival Júnior só deverá começar a esboçar o time que enfrentará o Chile nesta terça-feira. O comandante da Seleção Brasileira, aliás, tem sofrido com a quantidade de lesões sofridas por seus convocados nesta Data Fifa.

Até agora a Seleção Brasileira teve que promover cinco cortes por problemas físicos: Vinícius Júnior, Bremer, Guilherme Arana, Éder Militão e Alisson foram retirados da lista e substituídos, respectivamente, por Andreas Pereira, Beraldo, Alex Telles, Fabrício Bruno e Weverton.

Nesta terça, a imprensa pôde acompanhar apenas 15 minutos de aquecimento da Seleção Brasileira. Durante esse período, os jogadores participaram de um circuito físico e, posteriormente, de rodas de bobinho.

O Brasil é o atual quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com dez pontos. A equipe comandada por Dorival Júnior tem somente um tento a mais que a Bolívia, primeiro time fora da zona de classificação para o Mundial. Por isso, é fundamental que Rodrygo e companhia conquistem uma vitória em Santiago.

A Seleção Brasileira ainda realizará mais dois treinamentos antes de embarcar para o Chile, o que acontecerá na tarde da próxima quarta-feira. O segundo compromisso do time canarinho nas Eliminatórias Sul-Americanas acontecerá no dia 15 de outubro, terça-feira, contra o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília.