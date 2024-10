Brasil fecha Sul-Americano com 84 medalhas e é campeão no polo aquático e águas abertas

As seleções feminina e masculina de polo aquático faturaram a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, realizado em Cali, na Colômbia. As finais aconteceram nesta segunda-feira, com vitórias sobre a Argentina em ambas as categorias. Além disso, a seleção de águas abertas também se consagrou campeã geral.

A equipe feminina, comandada por Paulo Rogério Rocha, triunfou sobre a Argentina com um placar de 13 a 11. As goleiras Thatiana Pregolini e Isabela Mendes se destacaram por terem sofrido o menor número de gols na competição.

"Foi uma competição bastante dura. Respeitamos muito nossos adversários e conseguimos sair campeões sul-americanos. O nosso objetivo era sair campeão e conseguimos. Para mim, particularmente, foi bastante especial. É a primeira vez que trabalho com a equipe feminina e fico muito feliz de sairmos com o título", disse o técnico Paulo Rogério Rocha.

No masculino, a seleção brasileira dominou o jogo desde o início, mantendo-se à frente do placar e conquistando a vitória por 8 a 5. A taça volta a ser do Brasil após a seleção ter sido vice-campeã no Sul-Americano realizado em Buenos Aires, em 2021.

Águas Abertas

A equipe de águas abertas também se destacou como campeã geral do torneio. No último dia da competição, o quarteto de revezamento, composto por Viviane e Cibelle Jungblut, Bernardo Gavioli e Leonardo Macedo, garantiu a medalha de ouro com um tempo de 1h08min55s15.

As águas abertas do Brasil terminaram o Sul-Americano com três ouros, duas pratas e um bronze. Viviane Jungblut foi eleita a melhor atleta, com três medalhas de ouro conquistadas.

Assim, o Brasil fecha o Sul-Americano com 84 medalhas no geral, sendo 34 de ouro, 29 de prata e 23 de bronze. A seleção foi campeã geral na Natação, nas águas abertas e no polo aquático, além do segundo lugar no Nado Artístico e Saltos Ornamentais.