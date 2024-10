Botafogo de Artur Jorge somou mais pontos que a equipe de 2023 após 29 rodadas no Brasileirão

Assim como na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Botafogo chega na mesma marca de jogos na competição deste ano ocupando a liderança. Entretanto, a equipe comandada pelo atual técnico Artur Jorge já somou mais pontos que o time do então treinador Lúcio Flávio, que fez parte da derrocada do Fogão no campeonato do ano passado, encerrado com o Palmeiras sendo o grande campeão.

O Botafogo de 2024 após 29 partidas no Brasileirão somou 60 pontos, um a mais que a equipe de 2023. Além disso, o Glorioso deste ano tem mais gols marcados (47 contra 45) e criou mais chances de gol (70 contra 56), segundo dados do Sofascore.

Publicado por @sofascorebr_oficial Ver no Threads

O Botafogo de Artur Jorge também cedeu menos oportunidades (49 contra 56) e possui uma média maior de posse de bola (52% contra 47.1%). O único quesito em que a equipe de 2023 leva vantagem é no número de gols sofridos (19 contra 25).

No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo fez o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, mas sofreu uma queda de desempenho brusca na segunda metade do torneio, que foi vencido pelo Palmeiras do técnico Abel Ferreira, atual vice-líder na edição de 2024.

O próximo jogo do Fogão no Brasileirão é apenas no dia 18 de outubro, sexta-feira, contra o Criciúma. A partida será realizada no Maracanã, às 20h (de Brasília).