Barcelona espera voltar a jogar no Camp Nou até o fim do ano, mas pode ter obstáculo

Elena Fort, vice-presidente institucional do Barcelona, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e tratou de assuntos do Spotify Camp Nou, que está sendo reformado desde junho de 2022. A dirigente contou que o clube tem a expectativa de atuar pelo menos uma vez no estádio até o fim do ano.

O clube catalão, no entanto, pode encontrar um obstáculo para que isso ocorra, fazendo com que o retorno aconteça apenas em 2025. Isso porque a UEFA, entidade responsável pelo futebol europeu, não permite que um clube jogue em dois estádios diferentes durante a fase de grupos da Champions League.

Elena ainda explicou que quando o Barça retornar ao estádio, não quer mais sair. Desde o início das reformas no Camp Nou, o Barcelona tem disputado suas partidas no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Joan Sentelles, diretor de operações do clube, revelou que os bombeiros da cidade já aprovaram o plano de regresso e que a Câmara Municipal está trabalhando para conseguir a licença do retorno.

Também foi informado que a volta ao Camp Nou acontecerá enquanto parte do trabalho de remodelação ainda estiver em andamento, e a capacidade provisória deverá ser de cerca de 62 mil torcedores.