Ceni será demitido após nova derrota para o Flamengo? Hernan explica

Apesar dos gritos de "burro" na Fonte Nova, Rogério Ceni segue firme no cargo de técnico do Bahia, informou o colunista André Hernan, no De Primeira.

A chance de Ceni ser demitido é "zero", apurou Hernan. O treinador foi hostilizado pela torcida do Bahia ainda com bola rolando na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Brasileirão. Antes, o Esquadrão de Aço já havia sido eliminado pelo Rubro-Negro da Copa do Brasil sem levar muito perigo, o que voltou a acontecer no último sábado.

Perguntei agora há pouco para uma pessoa próxima ao Grupo City, que tem muito trânsito no Grupo City, se haveria alguma possibilidade, com os protestos da torcida e tal, de alguma mudança agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E a resposta foi: chance zero.

Então, pensando no Grupo City, que tem uma organização de trabalho, vai pegar esse trabalho do Rogério, fazer uma análise no final da temporada e aí você projeta algo para 2025, analisa o que foi bom, analisa o que foi ruim, enfim, faz o balanço. Nada a ser mudado agora. Existe alguma possibilidade de balançar no cargo? Chance zero. Essa é a resposta. André Hernan

