Atlético-MG inicia venda de ingressos para partida contra o Grêmio; veja valores

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena MRV. O jogo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, foi atrasado devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

A comercialização para sócios começou às 11h, tendo abertura para o público geral a partir das 22h desta segunda-feira. A bilheteria da Arena MRV abre para vendas nesta terça-feira, das 11h às 18h, e no dia da partida, das 13h às 16h45, caso os ingressos não se esgotem.

Para esta partida, os detentores de pacote de ingresso poderão retirar uma entrada adicional no mesmo setor, a depender da disponibilidade de entradas. A retirada deve ser realizada até 24h antes do início do jogo.

Será um confronto direto entre as equipes. O Galo está na 10ª colocação, com 37 pontos em 27 jogos, enquanto o Grêmio está em 11º, com 35 tentos em 28 partidas.

Cronograma de vendas para cada categoria:

Online



7/10 - 11h: Forte e Vingador / Preto / Internacional



7/10 - 16h: Visitante



7/10 - 17h: Prata



7/10 - 18h: Branco / Clubes



7/10 - 19h: Arena MRV



7/10 - 19h30: GNV da Massa



7/10 - 20h: 4 Adicionais para planos do GNV



7/10 - 22h: Público Geral

Presencial



Bilheteria da Arena MRV

8/10: 11h às 18h



9/10: 13h às 16h45 (caso não esgote)

Ingressos adicionais



Será permitida a venda de quatro ingressos adicionais por sócio, mediante a disponibilidade.

Preços dos ingressos

Brahma Norte (Portão 4)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 43,20



GNV Preto: R$ 50,40



GNV Prata: R$ 64,80



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 72,00



Inteira: R$ 144,00

Brahma Leste (Portões 7 e 10)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 86,40



GNV Preto: R$ 100,80



GNV Prata: R$ 129,60



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 144,00



Inteira: R$ 288,00

Brahma Leste Premium (Portões 7 e 10)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 112,32



GNV Preto: R$ 131,04



GNV Prata: R$ 168,48



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 187,20



Inteira: R$ 374,40

Brahma Sul (Portão 13)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 39,15



GNV Preto: R$ 45,68



GNV Prata: R$ 58,73



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 65,25



Inteira: R$ 130,50

Brahma Oeste (Portões 3 e 16)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 121,50



GNV Preto: R$ 141,75



GNV Prata: R$ 182,25



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 202,50



Inteira: R$ 405,00

Inter Oeste (Portão 14)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 54,27



GNV Preto: R$ 63,32



GNV Prata: R$ 81,41



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 90,45



Inteira: R$ 180,90

Inter Oeste Premium (Portão 14)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 70,47



GNV Preto: R$ 82,22



GNV Prata: R$ 105,71



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 117,45



Inteira: R$ 234,90

Inter Leste (Portão 12)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 35,10



GNV Preto: R$ 40,95



GNV Prata: R$ 52,65



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 58,50



Inteira: R$ 117,00

Inter Leste Premium (Portão 5)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45,00



GNV Preto: R$ 52,50



GNV Prata: R$ 67,50



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 75,00



Inteira: R$ 150,00

Inter Norte (Portão 6)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,51



GNV Preto: R$ 35,60



GNV Prata: R$ 45,77



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 50,85



Inteira: R$ 101,70

Inter Sul (Portões 11 e 15)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,30



GNV Preto: R$ 28,35



GNV Prata: R$ 36,45



GNV Branco / Clubes/ da Massa: R$ 40,50



Inteira: R$ 81,00

Lounge Leste (Portão 1) - com Catering: R$ 500,00



Lounge Oeste (Portão 1) - sem Catering: R$ 290,00



Setor Restaurante (Portão 1): R$ 400,00

Visitante



Inteira: R$ 117,00



Meia: R$ 58,50

Há gratuidade apenas para crianças menores de 12 anos, não incluindo idosos ou pessoas com deficiência. A garantia da gratuidade deverá ser feita na bilheteria da Arena MRV, nesta terça-feira, das 11h às 18h.