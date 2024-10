Zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, é convocado para substituir o lesionado Militão na Seleção

Neste domingo, através de nota oficial da CBF, foi informado que o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da nona e da décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile e Peru, respectivamente.

O atleta do Rubro-Negro foi selecionado por Dorival Júnior após lesão sofrida por Éder Militão, que pertence ao Real Madrid e deixou a partida do último sábado, válida pelo Campeonato Espanhol, contra o Villarreal, alegando dores musculares na coxa esquerda.

Já em São Paulo, o jogador do clube espanhol foi submetido a exames neste domingo e teve constatada lesão muscular pequena. Esta contusão impede que Militão atue nos dois duelos do Brasil nesta Data Fifa.

O embate contra o Chile acontece na próxima quinta-feira (10/10), às 21h (de Brasília), no estádio Nacional de Santiago. Já o compromisso diante do Peru acontece no dia 15 (terça-feira), às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.

Na atual edição das Eliminatórias, a Amarelinha soma três vitórias, um empate e quatro derrotas. A Seleção ocupa a quinta colocação da tabela, com dez pontos conquistados, oito a menos que a Argentina, líder do torneio.

A apresentação da comissão técnica e dos atletas está marcada para esta segunda-feira, em São Paulo.

Confira a lista atualizada de convocados da Seleção Brasileira

GOLEIROS



Weverton - Palmeiras



Bento - Al-Nassr



Ederson - Manchester City

LATERAIS



Danilo - Juventus



Vanderson- Monaco



Alex Telles - Botafogo



Abner - Lyon

ZAGUEIROS



Beraldo - PSG



Fabrício Bruno - Flamengo



Gabriel Magalhães - Arsenal



Marquinhos - Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS



André - Wolverhampton



Bruno Guimarães - Newcastle



Gerson - Flamengo



Lucas Paquetá - West Ham



Rodrygo - Real Madrid

ATACANTES



Endrick - Real Madrid



Raphinha - Barcelona



Luiz Henrique - Botafogo



Igor Jesus - Botafogo



Savinho - Manchester City



Vinicius Júnior - Real Madrid



Gabriel Martinelli - Arsenal