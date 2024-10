Yuri Alberto faz temporada mais artilheira da carreira no Corinthians

Na noite do último sábado (5), no último lance da partida, o Corinthians cedeu o empate ao Internacional, em 2 a 2, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado frustrante, a noite foi especial para Yuri Alberto, que anotou os dois gols do Timão na partida.

Com os dois gols marcados na Neo Química Arena, Yuri Alberto superou uma marca individual de 2021. O centroavante chegou aos 20 gols marcados e faz não só sua temporada mais artilheira, como também a com mais participações em gols de toda sua carreira.

Nesse ano, o camisa 9 do Corinthians foi às redes em 20 oportunidades, além de ter contribuído com seis assistências, somando 26 participações em gols. Em 2021, ele havia marcado 19 vezes e distribuído quatro passes para gols, totalizando 23 contribuições.

De acordo com dados do Sofascore, Yuri Alberto precisa de 133 minutos para participar de um gol na atual temporada. O jogador tem taxa de 53% de conversão de chances claras, além de 127 finalizações, sendo 51 delas na direção do gol.

Após um bom início de temporada, o camisa 9 corintiano passou por um momento de baixa, desperdiçando oportunidades claras de gol e recebendo muitas críticas. No entanto, o centroavante recuperou a confiança e vem sendo importante para o Timão.

Essa também é a temporada mais artilheira de Yuri Alberto desde que ele chegou ao Corinthians. O atacante superou a marca de 2023, em que havia marcado 15 gols em 63 partidas. Nesse ano, já está na casa dos 20 em um recorte de 47 embates.

O Corinthians de Yuri Alberto, agora, só retorna aos gramados no dia 17 de outubro (quinta-feira), após a pausa para a data Fifa. Ainda brigando contra o rebaixamento, o Timão enfrenta o Athletico-PR, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 30ª rodada da Série A.