Andreas Pereira é convocado por Dorival para substituir Vini Jr. na seleção

Vinícius Júnior foi cortado da seleção brasileira após sofrer uma lesão cervical em jogo pelo Real Madrid. Para o seu lugar, Dorival Júnior convocou Andreas Pereira, do Fulham.

O que aconteceu

A CBF anunciou o corte de Vini e a convocação de Andreas na manhã deste domingo (6). Ontem, Vini Jr. deixou lesionado o campo durante a vitória de 2 a 0 sobre o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro caiu de mau jeito com o braço direito aos 33min do segundo tempo e foi substituído com dores no ombro. Pouco antes, ele havia marcado o segundo gol da vitória de 2 a 0.

Vinícius Júnior passou por exames após a partida e teve o problema na cervical diagnosticado pelo departamento médico do Real Madrid.

O UOL Esporte apurou que Vini deve ficar fora de combate por dez a 12 dias. O clube espanhol ainda não informou sobre a gravidade da lesão e o tempo de recuperação.

Quarto jogador a ser cortado

Vini é o quarto jogador da seleção brasileira a ser cortado por lesão desde a convocação inicial, realizada no dia 27 de setembro.

A CBF deseja pronta recuperação ao jogador.

nota oficial da CBF sobre o corte de Vini

Ontem, o goleiro Alisson foi substituído por Weverton, do Palmeiras, após se machucar atuando pelo Liverpool.

Antes, o zagueiro Bremer e o lateral Guilherme Arana já haviam sido cortados. Eles foram substituídos por Beraldo, do PSG, e Alex Telles, do Botafogo, respectivamente.

A seleção brasileira se apresenta nesta segunda-feira (7). O time de Dorival Júnior enfrenta o Chile, dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, dia 15, no Mané Garrincha, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.