Tottenham perde de virada para o Brighton e cai na tabela do Campeonato Inglês

O Tottenham visitou o Brighton, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. No Falmer Stadium, os visitantes até saíram na frente, mas acabaram perdendo, de virada, por 3 a 2. Yankuba Minteh, Georginio Rutter e Danny Welbeck marcaram para os mandantes. Enquanto Brennan Johson e James Maddison descontaram.

Com o resultado, o Tottenham cai para a 9ª posição e segue com dez pontos conquistados. Por outro lado, o Brighton, que voltou a vencer depois de quatro rodadas, sobe para a 6ª colocação, com 12 pontos.

As duas equipes voltam a campo apenas no dia 19 de outubro, sábado, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. O Tottenham recebe o West Ham, às 8h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium. O Brighton visita o Newcastle, às 11 horas, no St. James' Park.

O Tottenham abriu o placar aos 22 minutos de jogo. Depois de roubada de bola no campo de ataque, Dominic Solanke serviu Brennan Johson, que apenas tirou do goleiro para marcar. Ainda antes do intervalo, Timo Werner recebeu na ponta esquerda e rolou para James Maddison. O meia bateu colocado e ampliou para os visitantes, aos 37.

Já no começo da segunda etapa, em cruzamento vindo pelo lado esquerdo, a zaga do Tottenham afastou mal e a bola sobrou para Yankuba Minteh descontar, aos dois minutos. O Brighton empatou com Georginio Rutter, que recebeu de Mitoma e deixou tudo igual no placar, aos 12.

A virada do time da casa saiu aos 20 minutos. Rutter recebeu na direita, levou para a linha de fundo e encontrou Danny Welbeck, que completou de cabeça para o fundo do gol e garantiu a vitória do Brighton.

