Zago apoia Dorival, descarta técnico estrangeiro e pede Neymar na seleção

O técnico e ex-zagueiro Antônio Carlos Zago saiu em defesa de Dorival Júnior e pediu tempo para o treinador no comando da seleção brasileira.

O que aconteceu

Ex-técnico da Bolívia, Palmeiras e Inter, Zago vê como exageradas as críticas sobre o trabalho de Dorival. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (7) no canal do UOL Esporte no YouTube.

Zago vê a ausência de Neymar como um fator que tem prejudicado o desempenho da amarelinha. Para o técnico, o camisa 10 é o jogador que faz a diferença.

Eu acredito que é exagerado. Talvez o Dorival não teve uma experiência no exterior e a maioria dos jogadores que nós temos todos atuam no exterior. São craques da futebol. O futebol é a mesma coisa? Não é, tem diferença. Não adianta querer falar que é a mesma coisa, que não é, daquilo que se faz aqui no Brasil e do que se faz na Europa. Eu vi uma uma entrevista do Thiago Escuro (diretor do Monaco) esses dias e ele está tendo essa visão agora, que o jogador europeu se prepara bem mais do que o jogador brasileiro, apesar que na seleção os caras já vêm preparados já e tem que seguir o seu protocolo dentro da seleção. Então eu acho que a cobrança em cima do Dorival vem sendo exagerada, porque o Brasil já não vem bem já há alguns anos. Nos últimos jogos tem faltado o nosso principal jogador, que é o Neymar, que na minha opinião é o jogador que faz a diferença, é a referência que nós temos na seleção hoje, apesar de ter Rodrygo, Vini Júnior, mas não chega a ser o Neymar ainda. Acredito que tem que dar tempo para o Dorival. O pessoal fala de treinador estrangeiro na seleção. Já tem o Dorival, então eu sou contra

