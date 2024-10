Seleção de Dorival sofre cinco cortes antes das Eliminatórias; veja mudanças

Neste domingo, a Seleção Brasileira convocada por Dorival Júnior chegou a cinco cortes por lesão antes dos jogos contra Chile e Peru, na Data Fifa de outubro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Os atletas que tiveram que ser cortados foram: Bremer (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), Alisson (Liverpool), Vinicius Júnior e Éder Militão (Real Madrid). Em seus lugares, foram convocados: Beraldo (PSG), Alex Telles (Botafogo) Weverton (Palmeiras), Andreas Pereira (Fulham) e Fabrício Bruno (Flamengo).

A apresentação dos atletas na Seleção Brasileira está marcada para esta segunda-feira. Pelas Eliminatórias, a equipe irá enfrentar o Chile, na próxima quarta-feira, em Santiago, e o Peru, no dia 15 de outubro, em Brasília.

Confira abaixo cada uma das trocas:

Bremer por Beraldo

O zagueiro Beraldo, do São Paulo, foi chamado por Dorival após a lesão de Bremer, da Juventus. O defensor do time italiano sofreu uma grave contusão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na última semana e terá que passar por cirurgia, podendo retornar aos gramados somente na próxima temporada.

Guilherme Arana por Alex Telles

Já o caso de Arana, lateral esquerdo do Atlético-MG, é mais simples. O atleta de 27 anos sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, diante do Vasco, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Para o seu lugar, Dorival convocou Alex Telles, que vem tendo um bom início no Botafogo.

Alisson por Weverton

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi chamado por Dorival Júnior após lesão sofrida por Alisson, que defende o Liverpool e deixou a partida deste sábado, válida pelo Campeonato Inglês, contra o Crystal Palace, alegando dores na coxa. Assim, o arqueiro do Alviverde retorna à Seleção Brasileira após ficar mais de um ano sem ser chamado. Sua última convocação havia sido em março do ano passado.

Vinicius Júnior por Andreas Pereira

O ponta esquerda Vinicius Júnior sofreu uma lesão cervical na vitória do Real Madrid neste sábado contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, deixando o estádio com o ombro imobilizado. Dorival Júnior convocou um meia para a vaga do atacante: Andreas Pereira, que está vivendo boa fase no Fulham.

Éder Militão por Fabrício Bruno

A partida do Real Madrid contra o Villarreal deixou mais de uma baixa para a Seleção Brasileira. Éder Militão também se lesionou no duelo e teve que ser cortado da convocação. O zagueiro merengue alegou dores musculares na coxa esquerda e Fabrício Bruno, do Flamengo, foi chamado em seu lugar.

Veja a lista atualizada de convocados da Seleção Brasileira:

GOLEIROS

Weverton - Palmeiras

Bento - Al-Nassr

Ederson - Manchester City

LATERAIS

Danilo - Juventus

Vanderson- Monaco

Alex Telles - Botafogo

Abner - Lyon

ZAGUEIROS

Beraldo - PSG

Fabrício Bruno - Flamengo

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Gerson - Flamengo

Lucas Paquetá - West Ham

Rodrygo - Real Madrid

ATACANTES