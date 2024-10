Seleção Brasileira derrota Argentina na final e é hexacampeã mundial de futsal

A Seleção Brasileira se tornou hexacampeã mundial de futsal ao derrotar a Argentina, neste domingo, na decisão da Copa do Mundo, no Uzbequistão. Na Arena Humo, em Tashkent, o Brasil venceu por 2 a 1, com gols de Ferrão e Rafa Santos. Matias Rosa descontou para os argentinos

Assim, a Seleção voltou a conquistar o Mundial de futsal depois de 12 anos e isolou ainda mais como a maior vencedora do torneio. Por outro lado, os argentinos, que disputaram sua terceira final consecutiva, ficaram com o vice campeonato pela segunda vez.

O Brasil começou bem a decisão e dominou os primeiros minutos de jogo. A pressão deu resultado quando, em cobrança de falta de Marcênio, Ferrão apareceu na segunda trave para abrir o placar, aos cinco minutos.

A Seleção ampliou a vantagem restando sete minutos para o intervalo. Valério finalizou e parou no goleiro. No rebote, Rafa Santos desviou para o fundo do gol. Na reta final da primeira etapa, a Argentina melhorou e conseguiu criar oportunidades de marcar, obrigando o goleiro William a fazer boas defesas.

O segundo tempo seguiu com a seleção da Argentina criando as melhores chances, mas parando em William. Faltando sete minutos para o final da partida, os argentinos colocaram o goleiro-linha em quadra e foram para o tudo ou nada.

Com dois minutos para o fim, o goleiro-linha Matias Rosa aproveitou um rebote de William e descontou para os argentinos. Com emoção até o final, a Seleção continuou se defendendo bem e segurou o resultado, para ficar com o título mundial.