Real Madrid renova contrato de Carvajal após informar grave lesão no joelho do lateral

Neste domingo, o Real Madrid informou que foi diagnosticada a quebra do ligamento cruzado anterior, quebra do ligamento colateral externo e quebra do tendão poplíteo do joelho direito de Carvajal. Horas depois, o clube espanhol anunciou a renovação de contrato com o lateral até o dia 30 de junho de 2026.

A lesão aconteceu no duelo entre Real Madrid e Villarreal, realizado no último sábado. Na reta final da partida, Carvajal fez um movimento antinatural em dividida com Yeremi Pino. Posteriormente, o jogador caiu e soltou gritos de dor. Assim, os médicos entraram no gramado e retiraram o atleta, que desabou em lágrimas.

O clube informou que o jogador passará por cirurgia nos próximos dias.

Ídolo do Real Madrid, Carvajal foi revelado pela equipe merengue em 2013. Desde então, disputou 427 partidas e conquistou incríveis 26 títulos, sendo seis Liga dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, 5 Supertaças Europeias, 4 Ligas, 2 Taças do Rei e 4 Supertaças de Espanha.