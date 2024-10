Rafael Paiva lamenta empate e admite má atuação do Vasco contra o Juventude: "Não tivemos tranquilidade"

O Vasco decepcionou a torcida ao empatar por 1 a 1 com o Juventude, neste sábado, em São Januário, pelo Brasileirão. O resultado fez com que a equipe parasse na nona colocação, com 37 pontos.

O técnico Rafael Paiva não escondeu a frustração pelo resultado. O comandante admitiu que pensava em sair deste jogo com uma vitória.

"A gente tinha a clareza de que tínhamos que ganhar este jogo. Era para fazer os três pontos. Não dá para colocar o peso do resultado no fato de estarmos em campo pela terceira vez na semana", disse.

Paiva afirmou que a atuação da equipe não foi a imaginada.

"O jogo não encaixou. Tentamos mesclar jogadores para não perder o equilíbrio. Infelizmente tomamos o gol cedo. Não tivemos tranquilidade para jogador e acabou sendo um jogo de transição. É um campeonato cruel. Quando você não pontuar começa a incomodar. Agora é pensar em pontuar o mais rápido possível para não ficar na parte de baixo", declarou.

O Vasco volta a campo no dia 16 de outubro (quarta-feira), contra o São Paulo, no Morumbis. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão.