Mano Menezes deve ter retornos contra o Flamengo

O Fluminense ganhou alguns dias para trabalhar com foco no clássico contra o Flamengo. A partida pelo Campeonato Brasileiro vai acontecer no dia 17 de outubro, quinta-feira, no Maracanã.

Para este confronto, o técnico Mano Menezes pode ter importantes reforços. O principal deles é o zagueiro Thiago Silva. O experiente defensor foi desfalque nos últimos dois jogos da equipe na Série A.

A tendência é que Thiago Silva esteja em campo contra os rubro-negros. Outro defensor que pode estar à disposição é Ignacio. O zagueiro se recupera de cirurgia no joelho e tem chance de estar apto para o jogo.

Outro que pode ficar como opção é o volante Nonato. O jogador realizou cirurgia no nariz e também vem se recuperando de forma esperada.

O Fluminense precisa de um bom resultado no clássico. Os tricolores terminaram a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na 16ª posição, logo acima da zona de rebaixamento.