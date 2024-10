United empata com Aston Villa e chega ao terceiro jogo sem vitória

Na manhã deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visitou o Aston Villa no Villa Park e empatou sem gols.

Com o resultado, o time comandado por Erik ten Hag emendou o terceiro jogo sem vencer na competição, sendo dois empates e uma derrota. Deste modo, ficou na 14ª colocação, agora com oito pontos. Já o Aston Villa seguiu na quinta posição, com 14 conquistados.

O Manchester United retorna aos gramados no sábado (19), contra o Brentford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 11h (de Brasília), no Old Trafford. No mesmo dia e horário, o Aston Villa encara o Fulham. O jogo acontece no Craven Cottage.

Os dois lances mais perigosos aconteceram na etapa final. Aos 11 minutos, Youri Tielemans, do Aston Villa, finalizou firme, mas o goleiro Onana, ligado na jogada, fez ótima defesa.

Já aos 23, Bruno Fernandes respondeu com uma linda cobrança de falta que parou no travessão.

Com um a mais, Chelsea empata com Nottingham Forest

Ainda neste domingo, pela sétima rodada da Premier League, o Chelsea recebeu o Nottingham Forest no Stamford Bridge e empatou por 1 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Noni Madueke, enquanto Chris Wood deixou o único dos visitantes.

Com o resultado, o Chelsea, que vinha de três vitórias seguidas, interrompeu a boa sequência. Agora, o time se encontra com 14 pontos, na quarta posição. Do outro lado, o Nottingham Forest chegou ao terceiro jogo sem triunfar. A equipe é a nona colocada, com dez somados.