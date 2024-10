Futsal: Herói do Brasil não esperava jogar Copa e ganhou posição de lenda

Imagem: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

Willian venceu a concorrência de Guitta, foi o titular do gol do Brasil na Copa do Mundo de Futsal e se tornou o herói da seleção na vitória de 2 a 1 sobre a Argentina na grande final.

Sinceramente, todo mundo achava que o Guitta jogaria essa Copa do Mundo, pela qualidade dele, e o Marquinhos [Xavier, técnico do Brasil] acabou me escolhendo. Foi muito difícil ser goleiro da seleção brasileira, é uma pressão muito grande

Willian em entrevista à Fifa

O que aconteceu

O goleiro Willian foi o grande nome do Brasil na final contra a Argentina disputada neste domingo (6), com inúmeras defesas importantes ao longo do jogo.

Ídolo do Joinville, ele foi titular da seleção brasileira ao longo da competição, deixando Guitta e Roncaglio no banco de reservas.

Willian foi eleito melhor goleiro do mundo em 2023 pela revista Futsal Planet, chancelada pela Fifa. Atualmente, ele defende o Norilsk Nickel, da Rússia, e conquistou a Liga Nacional de Futsal pela equipe catarinense em 2017.

Guitta, de 37 anos, é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. Ele fez parte do elenco pentacampeão em 2012 e é o único bicampeão mundial de seleções do atual grupo.

A sala de troféus de Guitta conta com 21 taças, incluindo duas Ligas Nacionais de Futsal, duas Champions League, uma Libertadores, dois Grand Prix de Futsal e uma Copa América.

O que ele disse

Guitta, um dos melhores da história. "É muito difícil estar jogando na frente do Guitta porque ele é um dos melhores da história, e ele e o Roncaglio foram de uma humildade gigantesca de poder me dar suporte durante essa Copa do Mundo".

Seleção complementar. "Quando ele [Guitta] entrou, nos salvou na semifinal contra a Ucrânia. E eu acho que é isso que representa a nossa seleção. E o Marquinhos fala muito disso. Nossa seleção é complementar".

A força da família. "É tudo força que vem de dentro, da minha família. Obrigado minha esposa, meu filho, minha família, sogro, sogra, pai, mãe, tenho certeza que meus pais estão na casa do meu tio assistindo".

Sonho de criança realizado. "Eu tenho um primo que estava nessa Copa do Mundo também [Leo, que jogou por Cazaquistão], e tenho outro primo que é atleta, e ontem ele me mandou uma mensagem falando assim: 'Vai lá e realiza o nosso sonho de criança, que é ser campeão do mundo'. Então isso também é pra todos eles. Tudo que eu deixei na quadra com meus companheiros é para todos vocês. Vocês que dão essa força pra gente. Eu amo muito você".

Agradecimento especial. "Primeiramente eu tenho que agradecer o departamento de goleiros, porque todo mundo trabalhou antes de vir para cá para o Uzbequistão. Hoje eu não só trabalhei por mim, pela minha família, pelos meus amigos que torcem por mim, mas trabalhei pelo sonho de cada um. Do Fred, que é o preparador de goleiros. Eu já trabalho há muitos anos com ele. E eu sentia que tinha que ajudá-lo a ganhar esse título. Porque ele é um dos maiores preparadores de goleiros da história do Brasil, e não tinha esse título ainda".

* com entrevistas para a Fifa e para o canal sportv

Brasil conquista o hexa

A seleção brasileira conquistou o hexa da Copa do Mundo de Futsal ao vencer a Argentina por 2 a 1, com gols de Ferrão e Rafa Santos. Rosa fez o único gol dos hermanos, a dois minutos do fim do jogo, mas o Brasil conseguiu segurar a pressão.