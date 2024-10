Árbitro justifica expulsões após confusão em Bragantino x Palmeiras

O término do empate sem gols entre Red Bull Bragantino e Palmeiras foi marcado por uma confusão entre as comissões técnicas e as expulsões de Lucas Cunha e Gabriel Menino. O árbitro Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC) relatou na súmula o ocorrido.

O volante do Palmeiras foi punido com o cartão vermelho por "desferir um tapa no rosto" de Cunha "após ter sido confrontado de maneira acintosa". Durante a partida, ele já havia tomado amarelo.

Já Lucas Cunha foi expulso por partir em direção à comissão técnica, trocar empurrões com os adversários e iniciar a discussão com Gabriel Menino, segundo relato de Bráulio. Sobre a confusão, o árbitro afirma que teve como estopim o momento do cumprimento entre os treinadores.

A situação teve como desfecho a aproximação dos membros da arbitragem e das duas equipes. O juiz, por fim, ressalta que não houve necessidade de sanção disciplinar, apenas advertência verbal.

Com o resultado, o Palmeiras ficou com 57 pontos, na segunda colocação, com três a menos em relação ao Botafogo. Já o RB Bragantino se encontra na 13ª posição, com 34.