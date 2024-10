Em boa fase, Giuliano cola em Guilherme e acirra disputa por artilharia do Santos na atual temporada

A disputa pela artilharia do Santos na atual temporada está acirrada. Guilherme e Giuliano são os dois principais goleadores da equipe neste 2024 e estão em uma 'briga' sadia para decidir quem terminará o ano como o atacante com mais gols do clube.

Tanto Guilherme como Giuliano foram às redes 10 vezes nesta temporada. O primeiro parecia ter disparado na artilharia recentemente, mas o camisa 20 seguiu marcando e foi buscar, igualando o companheiro de equipe com o gol anotado no último sábado contra o Operário-PR.

Guilherme, porém, vem passando por um jejum e não balança as redes desde o dia 9 de agosto, quando fez dois gols na vitória sobre o Paysandu. De lá para cá, foram nove partidas passando em branco no marcador. Foi neste período que Giuliano anotou três tentos contra Ponte Preta, Botafogo-SP e Operário-PR, e alcançou o amigo.

A grande diferença entre os dois, porém, é que Giuliano tem nove jogos a menos que Guilherme, muito por conta de problemas físicos. O meia-atacante já precisou tratar de ao menos três lesões desde que chegou ao clube - duas na coxa e uma na panturrilha.

É justamente por conta do número menor de jogos, Giuliano possui média maior de gols por partida do que Guilherme, por exemplo. O camisa 20 tem média de 0,34, enquanto o companheiro de Santos possui média um pouco menor, de 0,26.

Em contrapartida, existe uma coincidência entre os gols marcados por Giuliano e Guilherme. Os dois anotaram três tentos no Campeonato Paulista e fizeram o restante de seus gols na Série B do Brasileirão, ajudando o Peixena busca pelo retorno à Série A.

Ambos anotaram gols na mesma partida em apenas duas ocasiões nesta temporada. A primeira delas foi na goleada de 4 a 1 sobre o Guarani, pela terceira rodada do torneio nacional. Guilherme abriu o placar, enquanto Giuliano transformou a vitória santista em goleada ao marcar o quarto gol.

Já a segunda vez foi em uma nova goleada do Peixe, dessa vez contra o Coritiba, por 4 a 0, na 17ª rodada da Série B. O meia foi às redes aos quatro minutos e, aos oito, foi a vez do camisa 11 colocar seu nome no placar.

Deixando as individualidades de lado, Giuliano e Guilherme foram responsáveis por 20 dos 64 gols feitos pelo Santos na atual temporada, o que representa uma taxa de quase 31,25%.

Além dos dois artilheiros, completam o top 5 dos jogadores do Peixe com mais gols neste 2024 Julio Furch e Willian Bigode, ambos com seis gols, e Rómulo Otero, com cinco tentos.

Com Guilherme e Giuliano à disposição, o Santos tem mais um compromisso importante pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano terá pela frente o Goiás, às 21h (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio da Serrinha, pela 30ª rodada.