Elenco do Palmeiras recebe folga tripla após empate com RB Bragantino

Após o empate com o Red Bull Bragantino, o Palmeiras recebeu folga tripla. O elenco, portanto, se reapresentará na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Academia de Futebol.

Com a data Fifa, o Verdão só volta a campo no próximo dia 20, às 20h. O adversário da vez será o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Alfredo Jaconi.

No período sem compromisso, o Palmeiras poderá realizar os ajustes necessários para a reta final do Campeonato Brasileiro. A finalização é um dos pontos que o técnico Abel Ferreira busca aprimorar.

O português, contudo, não poderá contar em parte dos treinamentos com Richard Ríos, Weverton e Gustavo Gómez. O trio foi convocado para representar as suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Após a rodada, o Palmeiras viu o Botafogo ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão. Com 57 pontos, o Verdão está na segunda colocação, com três a menos do que o Glorioso.