Elenco do Corinthians ganha folga após empate contra o Internacional pelo Brasileirão

O elenco do Corinthians ganhou o domingo de folga após o empate 'amargo' em 2 a 2 contra o Internacional, no último sábado, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, os jogadores terão o dia para descansar e recuperar as energias.

A data de reapresentação dos atletas aos treinos no CT Dr. Joaquim Grava ainda não foi definida, uma vez que, agora, há a pausa no calendário para a data Fifa. Dessa forma, o grupo terá tempo para se recuperar fisicamente e mentalmente do frustrante empate contra o Inter.

O resultado na Neo Química Arena deixou um gostinho de derrota para a Fiel Torcida. O Timão contou com show de Yuri Alberto, que balançou as redes duas vezes, e teve boa atuação coletiva no segundo tempo. Contudo, sofreu o gol de empate já nos acréscimos da etapa final.

O empate fez com que o Corinthians não conseguisse deixar a zona de rebaixamento da Série A nessa rodada. O Alvinegro figura atualmente na 18ª posição, com 29 pontos conquistados. O Fluminense é o primeiro time fora do Z4, com 30 pontos.

O Timão, agora, retorna aos gramados apenas no dia 17 de outubro, quinta-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão. Em mais uma 'final', a equipe corintiana segue jogando em casa e recebe o Athletico-PR, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O técnico Ramón Díaz não contará com três jogadores durante a data Fifa: Félix Torres (Equador), Romero (Paraguai) e José Martínez (Venezuela). Os três foram convocados por suas respectivas seleções para os compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas.