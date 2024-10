Final de futsal, desafio ao Barça e Corinthians em campo: agenda do domingo

Depois de um sábado (5) repleto de eventos, com sete jogos do Brasileirão e luta entre Alex Poatan e Rountree Jr no UFC, o domingo (6) chega com eleição e, apesar disto, transmissões esportivas importantes.

Agenda completa

O Campeonato Espanhol abre o dia. O Barcelona encara o Alavés fora de casa e pode se isolar na liderança do torneio — a equipe catalã venceu sete e perdeu apenas uma vez na competição.

A final da Copa do Mundo de Futsal dá as caras a partir de 12h (de Brasília): o Brasil encara a rival Argentina pelo sonho do hexacampeonato do torneio. O dia ainda tem o Corinthians em campo pela Libertadores Feminina.

Veja eventos, horários e transmissões