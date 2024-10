De Gea pega dois pênaltis, Milan é derrotado pela Fiorentina e perde chance de colar no topo do Italiano

Na tarde deste domingo, a sétima rodada do Campeonato Italiano chegou ao fim. No último jogo da rodada, o Milan parou em noite inspirada do goleiro De Gea e foi derrotado pela Fiorentina, por 2 a 1, no estádio Artemio Franchi. Yacine Adli e Albert Guomundsson anotaram para os donos da casa, enquanto Pulisic diminuiu para o time visitante, que desperdiçou dois pênaltis.

Com o resultado, o Milan perdeu a oportunidade de colar no topo da tabela da competição. O time permaneceu na sexta colocação, com 11 pontos, e ainda teve derrubada uma invencibilidade de quatro jogos no torneio. Já a Fiorentina subiu para a 11ª colocação, alcançando os 10 pontos.

Os dois clubes, agora, retornam aos gramados após a pausa para a data Fifa. O Milan recebe a Udinese no sábado (19), às 13h (de Brasília), no San Siro, pela oitava rodada do Italiano. Já a Fiorentina duela com o Lecce no domingo (20), às 10h, no Stadio Comunale Via del Mare.

O jogo

A primeira chance da partida veio aos oito minutos. Em cobrança de falta do lado esquerdo, Pulisic alçou bola para dentro da grande área e Gabbia subiu de cabeça, mas não pegou em cheio e mandou por cima do gol.

Com 14 minutos no relógio, o Milan chegou com perigo novamente. O brasileiro Emerson Royal cruzou bola na primeira trave e Morata conseguiu cabecear para o gol. No entanto, a bola passou rente à trave esquerda e foi pela linha de fundo.

Mas aos 20 minutos, a Fiorentina teve um pênalti marcado a seu favor. Theo Hernandez chutou Dodô dentro da área e, após ir ao VAR, a arbitragem apontou para a marca da cal. Moise Kean foi para a cobrança, mas bateu mal e parou em defesa de Maignan, que salvou o Milan.

E foi aos 28 minutos que a Fiorentina abriu o placar. Após finalização da entrada da área, a bola explodiu no peito de Moise Kean e a zaga do Milan afastou mal. A bola ficou com o centroavante italiano, que fez o giro e marcou o gol - rapidamente anulado por impedimento no início do lance.

Com 30 minutos no relógio, o Milan respondeu. Rafael Leão fez grande jogada e passou pela marcação, invadindo a grande área e finalizando forte para o gol. O goleiro De Gea fez grande defesa com a ponta dos dedos e mandou para escanteio.

Foi aos 34 minutos que o marcador foi aberto no estádio Artemio Franchi. Yacine Adli arrancou pela esquerda, invadiu a grande área e acertou um bonito chute. A bola bateu na trave direita e acabou no fundo das redes de Maignan: 1 a 0 para a Fiorentina.

Mas aos 43 minutos, o Milan também teve um pênalti - dessa vez a seu favor. Pulisic enfiou bola para Tijjani Reijnders, que iria sair cara a cara com o goleiro De Gea, mas foi derrubado por Ranieri. Theo Hernández foi para a cobrança, mas o arqueiro espanhol se consagrou e pulou no canto direito para defender o chute.

Com 11 minutos do segundo tempo, o Milan teve nova oportunidade de abrir o placar da marca da cal. Tammy Abraham foi para a cobrança e bateu cruzado, mas De Gea fez grande defesa novamente e manteve a Fiorentina À frente no marcador.

Mesmo assim, o Milan não se deixou abalar e foi buscar o empate. Theo Hernández cruzou para a segunda trave e Pulisic chegou finalizando em um 'quase' voleio, fazendo um belo gol e deixando tudo igual no placar.

Com 71 minutos, o Milan quase virou o jogo no estádio Artemio Franchi. Tammy Abraham invadiu a grande área, saiu cara a cara com De Gea e bateu cruzado, mas o goleiro fez grande defesa com os pés e evitou o gol.

Mas foi a Fiorentina quem chegou ao segundo gol. Albert Guomundsson recebeu de Kean, adentrou a grande área e chutou forte e rasteiro para o gol, superando o goleiro Maignan e marcando o gol da vitória dos donos da casa.

