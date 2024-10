Corinthians: Dupla 'YuPay' entrosa bem e empolga em estreia como titular

A dupla Memphis Depay e Yuri Alberto empolgou a torcida e a comissão técnica do Corinthians no último sábado (5). Os atacantes atuaram juntos por 85 minutos e esbanjaram entrosamento.

O que aconteceu

No empate por 2 a 2 diante do Inter, Yuri marcou os dois gols do Timão, sendo um deles com assistência de Memphis em contra-ataque relâmpago no início do primeiro tempo. O holandês já havia demonstrado grande facilidade de encontrar passes em profundidade, mas o alinhamento com a velocidade do camisa 9 ajudou a quebrar as linhas de defesa do Colorado.

O Memphis tem essa característica de flutuar mais, de combinar mais passes por dentro e de sustentar bastante, é um cara de muita força. O Clayton é um cara bem forte ali, e ele [Memphis] conseguiu sustentar muitas bolas. Então, acho que é a gente explorar bastante isso, de ele segurar e eu fazer o facão... Ou eu seguro e ele faz o facão. Também sempre tentando achar o Garro, o Breno [Bidon], o pessoal de meio. Sempre dando essa bola em profundidade. Yuri Alberto, em zona mista

Os dois ainda foram responsáveis por mais um gol, que só foi anulado por um impedimento milimétrico marcado pelo VAR. No geral, os dois mantiveram muita disciplina no posicionamento, ficaram pouquíssimas vezes em posição irregular.

No segundo tempo, na hora do impedimento, ele me deu uma baita assistência, ele de ponta. Então, a gente vai trocando e tem criado um entrosamento muito bom, e é um cara que vai nos ajudar bastante ainda com essa experiência que ele tem. Yuri Alberto

Num dos poucos momentos de falta de tato entre a dupla, Yuri mandou uma finalização na trave, enquanto Memphis estava livre dentro da área. O camisa 94 até chegou a reclamar com Yuri, fazendo gestos com a mão, mas ainda é cedo para cobranças exageradas. Afinal, faz menos de um mês que o holandês chegou ao Corinthians.

A expectativa da comissão técnica é que Memphis esteja no seu "auge de 2024" após a Data Fifa. A partir de então, ele deve começar a ser titular absoluto. No entanto, o físico ideal do jogador só deve ser atingido na proxima temporada, segundo informações do colunista Samir Carvalho.