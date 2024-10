Com gol 'Puskas', Santos elimina Colo-Colo e lidera grupo B na Libertadores

O Santos venceu o Colo-Colo neste domingo por 1 a 0, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina.

Ketlen marcou único gol do jogo, com chapéu e encobrindo a goleira. Com o resultado, as Sereias da Vila assumiram a liderança do grupo B com seis pontos, mesma quantidade que o Olimpia, mas com maior saldo de gols. O Colo-Colo acabou sem pontos e, portanto, eliminado da Copa Libertadores matematicamente.

Como foi o jogo

Primeiro tempo equilibrado, mas de poucas finalizações das duas equipes. Ainda que o Colo-Colo tenha garantido maior posse de bola durante o início do jogo, foi o Santos que chegou mais vezes ao campo adversário. Nenhum dos lados, porém, criou chances reais de perigo durante a primeira etapa.

Colo-Colo começou o segundo tempo anulando adversárias, mas as Sereias melhoraram com substituição. Após trocas realizadas pelo técnico Caio Couto, a equipe brasileira passou a criar oportunidades na região adversária até abrir o placar, com Ketlen. Chilenas não sentiram o gol sofrido e partiram em busca do empate, mas não conseguiram igualar o confronto.

Gols e destaques

As Sereias quase abriram o placar com dez minutos. Na primeira oportunidade, Ketlen conseguiu bela arrancada para a área adversária, mas demorou para finalizar. Pardal conseguiu desviar a tempo de evitar o gol.

Defendeu, Karen Hipólito! Aedo ficou com a sobra e chutou forte de fora da área para a goleira das Sereias fazer ótima defesa e salvar o Santos no início do segundo tempo.

Golaço abriu o placar! Ketlen recebeu bola na linha da grande área, deu um chapéu na zagueira e marcou de cobertura aos 15 minutos da segunda etapa.

Ana Carla ficou perto de ampliar, mas desperdiçou. Em arrancada da equipe santista, a meio-campista largou sozinha pelo lado esquerdo do ataque das Sereias e chutou cruzado, mas bola saiu direto pela linha de fundo.

Ficha técnica

Colo-Colo 0 x 1 Santos

Competição: 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina

Local: Estádio Ypané - Ypané, Paraguai

Data e hora: 06 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Jenny Arias (COL)

Assistentes: Mayra Sánchez e Jenny Torres (COL)

Gols: Ketlen, aos 15'/2ºT

Amarelos: Pardal, Camila, Nath, Suzane Pires, Thaisinha, Acuna, Clavijo

Colo-Colo: Torrero; Bogarín, Pardal (Cifuentes) e Grez; Acevedo, Jimenez, López (Álvarez) e Balmaceda (Clavijo); Aedo, Maria José Urrutia (Grant) e Acuna. Técnica: Tatiele Silveira

Santos: Karen Hipólito; Leidi (Rafa Martins), Camila, Day Silva e Larissa; Karla (Fabiana Yantén), Nath (Ana Carla) e Suzane Pires; Thaisinha (Nathane), Ketlen e Carol Baiana (Yamila). Técnico: Caio Couto