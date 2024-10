Ceni evita polêmica com torcedor do Bahia após ser chamado de 'burro'

O sábado trouxe um momento difícil para o técnico Rogério Ceni no comando do Bahia. Irritada com a derrota do time para o Flamengo na Arena Fonte Nova, uma parte da torcida do Tricolor Baiano vaiou a equipe na partida válida pelo Brasileirão 2024 e chegou a chamar o treinador de "burro". O ex-goleiro analisou a reação dos insatisfeitos.

"Toda derrota incomoda. Gostaria que o torcedor estivesse feliz, mas quando a gente não consegue resultado... O torcedor paga ingresso e isso é inerente ao jogo e ao trabalho. Respeito esse lado do torcedor. Os dois próximos jogos serão pesados", afirmou.

Rogério Ceni chegou à marca de 15 derrotas em 15 jogos contra o Flamengo como técnico. Em mais um capítulo deste jejum contra o Rubro-Negro carioca, ele sofreu com o desfalque do meia Everton Ribeiro e observou a oscilação de sua equipe na partida.

"A gente trabalha bastante quando tem uma semana livre. Tentamos fazer com que descansem, trabalhem, mas isso não é garantia de resultado para ninguém. Tentamos fazer nosso melhor. Competimos até o final. Nosso time jogou bem até os 25 primeiros minutos. Depois perdemos a confiança em um erro de peça e o Flamengo começou a crescer", analisou.

Pelo Brasileirão, o Bahia volta a jogar na sexta-feira, dia 18 de outubro. A equipe enfrenta o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.